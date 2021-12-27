Москва, , 13:40 — REGNUM Власти России не собираются унижаться и просить страны Запада о снятии ими незаконных односторонних санкций в отношении нашей страны. Об этом 27 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы никого никогда не просили, чтобы с нас сняли санкции. Мы даже не будем унижаться ни перед кем», — сказал он в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

Кроме этого, Лавров отметил, что Россия найдет, чем ответит на санкции в случае, если Запад попытается усилить таковые, однако она рассчитывает на благоразумие западных партнёров.

«Я не могу ручаться за тех безумцев, которые толкают западные страны именно в этом направлении. У власти на Западе я пока таких не вижу. Но ручаться за безумцев, которые пытаются завести соответствующим образом и прибалтов, и украинцев, и поляков, я не могу. Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется, <…> мы найдем ответ», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время Североатлантический альянс (НАТО), после развала СССР и распада Организации Варшавского договора, является геополитическим проектом по освоению территории.