Архангельск, 27 декабря, 2021, 13:29 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 253 человек, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 80 архангелогородцев, 37 северодвинцев, 33 жителя Котласа, 25 — Плесецкого округа, 22 — Новодвинска. Случаи заражения коронавирусом выявлены также в Устьянском, Коношском, Приморском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 23 210 человек, 937 ковид-пациентов скончались.