Абакан, 27 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 110 носителей коронавируса, выздоровели 22 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 декабря в региональном правительстве.

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Хакасии COVID-19 диагностировали у 53 440 человек. Общее число выздоровевших на сегодняшний день — 50 000 человек.

Добавим, с начала 2021 года в Хакасии выявлено 35 888 носителей коронавируса.

Напомним, 26 декабря в регионе было подтверждено 109 случаев заражения, выздоровели 78 человек.