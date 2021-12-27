Ульяновск, 27 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают ежесуточно регистрировать сотни заболевших ковидом и вылечившихся. Такие данные приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 27 декабря, в регионе официально выявлено 119 688 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки заболели 266 жителей.

Победили болезнь 113 735 человек, доля вылечившихся в настоящее время составляет почти 95,03%. Из них за последние сутки выписаны 110 человек.

По данным управления Роспотребнадзора, в Ульяновской области сделано 1 593 146 лабораторных исследований на коронавирус. Под наблюдением остаются 12 147 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области скончались 3722 ковидных больных, что составляет 3,12% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом.