Красноярск, 27 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Красноярске режим «чёрного неба» продлили с 19 часов (местное время) 27 декабря до 19 часов 29 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС.

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По данным синоптиков, в указанный период в Красноярске сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Напомним, ранее режим «чёрного неба» в Красноярске был введён с 25 по 27 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, режим НМУ также действует в городе Минусинске Красноярского края.