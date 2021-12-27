Элиста, 27 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один пациент. Такие данные привели в региональном оперштабе 27 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии скончались 725 ковид-пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки выявили десять новых носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 16 пациентов.