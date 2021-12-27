Элиста, 27 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Ещё десять жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Такие данные приводит региональный оперштаб 27 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время на стационарном лечении остаются 122 ковид-пациента. Состояние 14 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции находятся 320 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрирован 33 951 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 32 383 пациента.