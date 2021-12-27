Казань, 27 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 27 декабря зарегистрировали 42 360 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 100 носителей инфекции, днем ранее сообщалось о 98 заболевших, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Выздоровели за время пандемии 35 975 ковид-пациентов, скончались 1416 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 110 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на шесть случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 стало составлять 10 415 230.

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