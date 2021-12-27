Пенза, 27 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Пензенской области общее число выявленных заражений коронавирусом по состоянию на 27 декабря достигло 100 787 случаев, за прошедшие сутки заболели 287 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе коронавирус выявили у 285 жителей. Выздоровели с начала пандемии 80 384 ковид-пациента, в том числе за сутки — 673 человека.

Скончались всего 4587 пациентов с коронавирусом, из них восемь — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, российским медикам, которые работают с больными COVID-19, в 2022 году будут продолжены выплаты. За работу в праздничные дни установят двойные зарплаты.

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