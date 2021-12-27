Москва, , 11:48 — REGNUM В Вашингтоне, Киеве и столицах стран — участниц НАТО услышали предложения России по гарантиям безопасности. Об этом 27 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Сергей Рябков © Mohammad Hassanzadeh. tasnimnews.com

По словам замглавы МИД РФ, в настоящее время Россия настаивает на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было неоднократно заявлено российским президентом Владимиром Путиным.

«Президента услышали все ‑ и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах — где угодно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что вопрос введения санкций против военного руководства Мьянмы не стоит сейчас в повестке дня Совета Безопасности ООН