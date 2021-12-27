Москва, 27 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Обнародованные в СМИ методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц, в соответствии с которыми Центробанк РФ намерен контролировать все денежные переводы между гражданами, прокомментировал в своём телеграм-канале 27 декабря доктор экономических наук Никита Кричевский. В заметке «ЦБ: с Новым годом, крошки» он пояснил:

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«Несколько месяцев Центробанк хранил молчание, и банкиры продолжали работать в обычном режиме, пока под Новый год Банк России не разослал новую форму отчетности о переводах между физлицами. Отныне ЦБ периодически (?) будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица — физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

В отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы между физлицами с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, через СБП, трансграничные переводы, переводы без открытия счета, переводы между собственными счетами в одном банке, переводы через Western Union, CONTACT и прочее.

Короче, все переводы. Запросы будут по всем переводам за определенный период. Также ЦБ может запрашивать информацию по отдельным операциям, например, данные по конкретным картам или по определенным физлицам (ID, паспорт, ИНН, телефон).

За 9 мес. 2021 г. мы перевели друг другу по картам 42,5 трлн руб., совершив 8,5 млрд транзакций. Поле непаханое для контроля и налогообложения, не так ли?

Выводы делайте сами, но помните, что к p2p-операциям не относятся перечисление средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии банков за обслуживание, а также переводы в пользу юрлиц и ИП.

ИП — возможно, единственный способ продолжения работы по картам. Кстати, оформление договоров с каждым плательщиком по этой схеме не нужно, а карта преспокойно выпускается в привязке к счету ИП».

Напомним, ранее о том, что с 2022 года Центробанк будет запрашивать у кредитных организаций данные по всем переводам между физическими лицами, известили в РБК.

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