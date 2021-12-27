Москва, 27 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Жители России возлагают на наступающий 2022 год скорее положительные надежды. Индекс личных ожиданий от будущего года составил 44 пункта из 100 возможных, приводит данные ВЦИОМ

Алексей Колчин ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка. Какой же Новый год без них

Большинство опрошенных (70%) полагают, что 2022 год будет удачным или хорошим для них лично. 52% считают, что будущий год будет позитивным для всей страны, 46% — для мира в целом.

Определились с планами на новогодние каникулы 46% респондентов. Новый год будут отмечать 90% граждан, православное Рождество (7 января) — 72%, Старый Новый год (с 13 на 14 января) — 50%.

Опрос по телефону проведён в декабре 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, уходящий 2021 год жители России провожают в целом с хорошим настроением: соответствующий (индекс составил 60 пунктов из 90 возможных).

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