Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. На фасаде здания Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге появится световая проекция портрета императора Петра I. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе РНБ.

Поль Деларош. Петр I. 1838

В честь предстоящего юбилея Петра I в понедельник, 27 декабря, в 16:15 на здании библиотеки появится световая проекция портрета российского императора. Это станет частью украшения города в имперском стиле — он выбран для оформления новогодних торжеств. Элементы портрета проекции являются символами военных побед и заслуг Петра I.

Помимо 350-летия со дня рождения императора световая проекция приурочена также и к открытию выставки «Победу решает военное искусство», которую подготовили к юбилею Петра I. Посетители смогут впервые увидеть уникальные документы, содержащие информацию об истории России в период правления Петра Великого.

Отметим, что демонстрация проекции, кроме основного освещения здания будет происходить за счёт двух проекторов. В её оформлении приняли участие комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга и СПб ГБУ «Ленсвет».