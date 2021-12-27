Минусинск, Красноярский край, 27 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В городе Минусинске Красноярского края продлён режим неблагоприятных метеоусловий («чёрного неба»).

(сс) LenaPear Стела на въезде в город Минусинск

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом управлении Роспотребнадзора, режим НМУ в Минусинске продлён с 16 часов (местное время) 27 декабря до 16 часов 30 декабря.

Управление Роспотребнадзора в период НМУ усилило мониторинг уровня загрязнения воздуха на территории жилой застройки города.

Жителям советуют ограничить в этот период пребывание на улице.

Напомним, ранее в Минусинске режим «чёрного неба» был объявлен с 16 часов 24 декабря до 16 часов 27 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, режим НМУ действует и в Красноярске — до 19 часов 27 декабря.