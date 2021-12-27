Барнаул, 27 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 27 декабря, протестированы за сутки 2320 человек, выявлены 459 новых носителей. Это на девять человек меньше, чем накануне, а тестов сделано на 2229 меньше.

Коронавирус

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Про прежнему не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало больше на 49 за сутки (всего 5378). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 23 693 (+65 за сутки) и 84 011 (+384 за сутки) соответственно.

Сократилось число тяжелобольных: 499 (за сутки данные не изменились) и количество подключённых к аппаратам ИВЛ — 219 человек (-1 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7929 человек, причём вновь 27 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 117 657 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 96 547 человек (+627 за сутки).

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