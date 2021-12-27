Красноярск, 27 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. По состоянию на 27 декабря в Красноярском крае выявлено 170 938 носителей коронавируса, в том числе 499 случаев заражения подтверждено за прошедшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, под медицинским наблюдением на дому находятся 45 038 контактировавших с заболевшими человек. За последние сутки взято под наблюдение 3002 человека, снято с наблюдения — 3918.

За весь период пандемии в регионе проведено 4 582 390 тестов на коронавирус (+4739 за сутки).

Напомним, 26 декабря в крае был зарегистрирован 531 случай заболевания.