Москва, , 10:20 — REGNUM Вопрос введения санкций против военного руководства Мьянмы не стоит сейчас в повестке дня Совета Безопасности ООН, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Мьянма

«Вопрос введения санкций в отношении Мьянмы не стоит в повестке дня Совета Безопасности ООН», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ильичев добавил, что в ходе обсуждения в Совбезе ситуации в Мьянме Россия вместе с китайскими партнерами «ясно дала понять, что ограничительные меры не стали бы адекватным решением в условиях отсутствия угрозы миру и безопасности, перспективы у санкционных предложений нет».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря бывшего госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая фактически руководила гражданским правительством Мьянмы, приговорили к двум годам лишения свободы за разжигание вражды против армии и нарушение правил, связанных с профилактикой распространения COVID-19. Под арестом Аун Сан Су Чжи находится с 1 февраля 2021 года, тогда в стране произошёл военный переворот.

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