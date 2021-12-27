Благовещенск, 27 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В столице Приамурья закрыли четыре мобильных пункта вакцинации от COVID-19. Решение принято в преддверии новогодних праздников и в связи со снижением количества заболевших. Ещё четыре мобильных пункта продолжат работать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе правительства Амурской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации

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Закрыт приём желающих сделать прививку от коронавируса в Главпочтамте, торговых центрах «Острова» и «Самбери», а также в отделении пенсионного фонда. Выездные бригады продолжат вакцинировать благовещенцев на городской флюоростанции, в городском общественно-культурном центре, а также в Универмаге и ТЦ «Мега».

"О работе мобильных прививочных бригад после новогодних праздников будет сообщено дополнительно», — уточнили в правительстве Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за резкого снижения обращений за вакциной держать врачей в торговых центрах стало нерационально, констатировали на с\заседании оперштаба региона. По данным министра здравоохранения Амурской области Светланы Леонтьевой, за неделю прививки сделали менее 5 тыс. амурчан, а раньше вакцинировались за этот период 11−13 тыс.