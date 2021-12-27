Москва, 27 декабря, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Законопроект о праве собственности на навоз и помет внесли в Госдуму сенаторы и депутаты во главе с Владимиром Кашиным (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Законопроект определяет правовые основы обращения продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных в целях обеспечения их эффективного вовлечения в хозяйственный оборот как источника повышения плодородия почвы.

Инициатива устанавливает единственную цель использования органических удобрений, полученных в результате производства из продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных как источник повышения плодородия почв.

Законопроект предусматривает также закрепление права собственности на продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.

«Отсутствие прямо закрепленного в законодательстве права собственности на такие продукты существенно усложняет сельскохозяйственную деятельность, создает риски и практически делает невозможным оборот таких продуктов», — отмечают авторы.

По экспертным оценкам, в России в сельскохозяйственных организациях ежегодно образуется около 180 млн тонн продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») предложила комплекс мер, направленных на поддержку и помощь аграриям в области обращения с отходами животноводства.

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