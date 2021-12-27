Самара, 27 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Морозы до — 28 °C ожидаются в Самарской области. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мороз

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28 декабря в регионе существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха в регионе может опуститься до — 24 °C, днем может потеплеть до — 12 °C.

Ночью 29 декабря в области ожидается похолодание до — 28 °C, днем столбик термометра может подняться до отметки — 15 °C. Существенных осадков также не ожидается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сильный ветер сорвал часть кровли жилого дома.