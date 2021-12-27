Тбилиси, , 09:35 — REGNUM В Грузии начались работы по созданию Национальной лаборатории качества лекарств. Об этом в ходе доклада по итогам 2021 года сообщила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Лаборатория Ebolanews.ru

Она рассказала, что возведение здания для спецлаборатории уже началось. Также министерство начало закупать оборудование для неё. Завершить работы по созданию лаборатории планируется в конце 2022 года.

Тикарадзе также отметила, что с 1 января 2022 года все производители и поставщики лекарственных препаратов в Грузии обязаны перейти на европейские стандарты GMP «Хорошая производственная практика» и GDP «Хорошая дистрибьюторская практика». Нормативы сначала планировалось ввести в 2018 году, но по просьбе фармакологических компаний этот вопрос отложили на три года.

Стоит отметить, что ранее Тикарадзе объявила об уходе с поста главы минздрава. При этом она остаётся в составе руководства правящей партии «Грузинская мечта». Тикарадзе доработает на посту до конца года. Информации о её приемнике нет. Замглавы минздрава Тамар Габуния заявила, что её кандидатуру на этот пост в правительстве не рассматривают.