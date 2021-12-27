Кызыл, 27 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Туве подтверждено 18 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 с начала года достигло 332, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выявлено за сутки 12 новых случаев инфицирования. Диагноз подтвердился у жителей городов Кызыл и Ак-Довурак, а также Тоджинского, Кызылского, Эрзинского и Тандинского районов. Таким образом, всего с 1 января 2021 года в республике зарегистрировано 16 712 носителей.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 124 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 102, детей — 4, беременных — 5. К аппарату ИВЛ подключено 10 больных. В тяжелом состоянии 46 человек», — отметили в минздраве.

Занятость коечного фонда в ковидных стационарах Тувы составила 51,7% из 240 коек.