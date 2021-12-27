Якутск, 27 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. На зимнике в Якутии два грузовых автомобиля частично ушли под лёд, один из них провалился под самую крышу. ЧП случилось между Абыйским и Момским районами республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе МЧС региона.

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Никто не пострадал, автомобили эвакуируют сотрудники МЧС. Что касается груза, то его удалось спасти только частично. Предполагается, что большегрузы перевозили товары и продукты питания для жителей районов Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 12 грузовых автомобилей застряли в снегу на автозимнике в Кобяйском районе Якутии. ЧП произошло в 30 км от села Сегян-Кюель. Машины эвакуировали спасатели.