Чебоксары, 27 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Чувашии из-за непогоды отключение электроэнергии зарегистрировано в 11 муниципальных образованиях. Крупное ЧП произошло в Марпосаде, где из-за сильного ветра повреждена крыша многоквартирного дома. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 декабря было заявлено на планёрке в правительстве.

ИА REGNUM Снегопад в Чувашии

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Глава ГКЧС республики Олег Яковлев доложил, что 25 декабря из-за непогоды произошло отключение электроэнергии в 39 населённых пунктах 11 муниципальных образований. В результате без света оставались три социальных объекта и 4140 жилых домов, где проживают 11 303 человека.

По словам руководителя ведомства, энергоснабжение восстановлено на утро 26 декабря «в полном объёме».

Олег Яковлев также проинформировал, что 25 декабря из-за сильного ветра частично повреждена шиферная двухскатная кровля многоквартирного дома в Марпосаде по улице Николаева, 89. На что глава администрации Марпосадского района Владимир Мустаев сообщил, что в настоящее время идёт «уборка досок, шифера, порядок наводим». Сити-менеджер отметил, что необходимо будет «разобрать часть крыши», но в доме «тепло есть, газ есть, проблем пока нет».

«Пока не можем сказать размер ущерба, строители работают», — добавил руководитель муниципального образования.

Мустаев высказал мнение, «к концу дня, может быть», будет подсчитан размер ущерба.