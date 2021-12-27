Чита, 27 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Забайкальском крае значительно, а возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Как сообщила 27 декабря руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа, «рост заболеваемости произошел на 11% на этой неделе, мы выше эпидемиологического порога на 147%».

Дарья Антонова ИА REGNUM Эпидемия гриппа

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При этом она пояснила: «Пороги рассчитаны еще до прихода коронавирусной инфекции, они не пересматривались, поэтому наши показатели по ОРВИ превышены практически в 2,5 раза. При этом по сравнению с прошлой неделей замедлились существенно темпы прироста. Если в целом по совокупному населению по Чите было +55%, то на этой неделе только +11%».

Главный санитарный врач региона также отметила, что зафиксировано снижение заболеваемости среди школьников: с 84% понизилось до 6,6%.

Ранее заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова заявила, что слияние в организме человека ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции может привести к тяжелому течению болезни, которое может выдержать не каждый человек.

«Если сейчас мы на фоне заболеваемости гриппом делаем точно такие же неснижаемые темпы по заболеваемости коронавирусом, то возможность именно вот этого роста заболеваемости с двумя инфекциями может, к сожалению, очень печально сказаться», — говорила на оперативном штабе Инна Щеглова.

Как сообшало ИА REGNUM, по суточному показателю заболеваемости COVID-19 Забайкальский край превышает среднероссийский уровень на треть.

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