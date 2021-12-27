Гавана, , 09:14 — REGNUM Один человек погиб и еще 26 пострадали в результате того, что пассажирский автобус вылетел в кювет в муниципалитете Терсер Френте восточной кубинской провинции Сантьяго-де-Куба. Об это 26 декабря сообщила газета Granma.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, в настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах муниципалитета.

Также указывается, что власти проводят расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Ростове-на-Дону троллейбус с пассажирами врезался в клумбу.