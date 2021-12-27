Кемерово, 27 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области за минувшие сутки подтверждено 337 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 83 966.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 75 126 человек, в том числе 298 за последние сутки. Скончались за сутки четыре пациента, в том числе три женщины 1938, 1939 и 1947 годов рождения и мужчина 1945 года.

«Всего в регионе медицинскую помощь получают 7145 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 9168 человек», — добавили в администрации.