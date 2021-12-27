Благовещенск, 27 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Амурчане, летевшие из Благовещенска в Москву, ждали вылета три часа прямо в самолёте. Люди пожаловались на холод в воздушном судне, сообщило ИА ПортАмур.

В самолёте

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Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» задержали из-за опоздания самолёта, прилетевшего в столицу Приамурья на 37 минут позже.

«До сих пор сидим в самолете, не выпускают. В самолете очень холодно, чай не дают, нет подключения к электричеству», — пожаловались пассажиры.

«В обслуживании рейса задержки по причине аэропорта нет. С пассажирами обязаны работать представители авиакомпании, если их права были нарушены рекомендуем обратиться в авиакомпанию или в суд», — отметили в министерстве транспорта Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября пассажиры, летевшие из Якутска в Москву, более шести часов сидели в самолёте авиакомпании «Якутия» без еды и воды. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Нижнего Новгорода из-за тумана в столице России.