Ульяновск, 27 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируют направить 200 млн рублей в рамках дополнительной поддержки бизнеса. Об этом губернатор Алексей Русских написал на своей странице в «Фейсбуке».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Руководитель региона проинформировал, что в правительстве обсудили ход подготовки нового пакета антикризисных мер для предпринимателей. Они будут «детально обсуждены» с бизнесом, так как это «должны быть рабочие инструменты».

«Планируется, что с января первая часть финансирования мер поддержки составит около 100 млн рублей, за весь 2022 год — не менее 200 млн рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре губернатор Алексей Русских предложил новый пакет мер поддержки бизнеса, разделив их в целом на два блока: стимулирующие и компенсационные. Также было заявлено о разработке инвестиционной декларации.

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Отметим, 23 декабря глава Ульяновской области утвердил стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. В неё вошли 72 проекта. Его ключевая цель — реализация мероприятий для достижения «цифровой зрелости», качественные изменения в бизнес-процессах в результате внедрения отечественных решений и цифровых технологий, а также изменение способа осуществления экономической деятельности ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют пересмотреть закон о патентной системе налогообложения. Предполагается, что это коснётся сельских магазинов для сдерживания цен на продукты и товары первой необходимости.