Москва, 27 декабря, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Количество допустимых промилле алкоголя в крови водителей необходимо снизить, считает российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом он заявил в интервью газете «Ведомости», опубликованном 27 декабря.

Гибдд.рф/r/40 Инспектор ГИБДД

Хуснуллин прокомментировал новую стратегию развития транспортного комплекса, затрагивающую вопросы штрафов для водителей. По его словам, о смертности в результате ДТП, связанных с алкоголем, говорят страшные цифры.

«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови», — сказал вице-премьер.

У тех, кто выпил бокал пива, процент аварийности минимален. А те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже смертники, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году по статистике ГИБДД по вине нетрезвых водителей погибли 4438 человек (28% от всех смертей на дорогах), ещё 24 809 человек получили травмы.

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