Москва, 27 декабря 2021, 08:51 — REGNUM В России проходит контрольную сборку корпус будущего самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, необходимого для развития атомной энергетики. Об этом сообщил генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» холдинга «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.
Он добавил, что такие реакторы, как МБИР, строятся раз в 50 лет, предыдущий исследовательский реактор на быстрых нейтронах БОР-60 был запущен в эксплуатацию более полувека назад.
Как сообщало ИА REGNUM, МБИР станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт.
Предполагается, что уникальные характеристики реактора позволят учёным и энергетикам решать широкий спектр задач в рамках создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на МБИР, по сравнению с ныне действующими реакторами, сократится в несколько раз.