Москва, 27 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В России проходит контрольную сборку корпус будущего самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, необходимого для развития атомной энергетики. Об этом сообщил генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» холдинга «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

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«Сейчас корпус реактора находится на завершающей операции — идет контрольная сборка. В ходе этой операции окончательно проверяется достижение проектных геометрических параметров всех элементов и подтверждается работоспособность реактора», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что такие реакторы, как МБИР, строятся раз в 50 лет, предыдущий исследовательский реактор на быстрых нейтронах БОР-60 был запущен в эксплуатацию более полувека назад.

Как сообщало ИА REGNUM, МБИР станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт.

Предполагается, что уникальные характеристики реактора позволят учёным и энергетикам решать широкий спектр задач в рамках создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на МБИР, по сравнению с ныне действующими реакторами, сократится в несколько раз.