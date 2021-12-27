Москва, 27 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Совершают спонтанные покупки более половины жителей России (57%). Чаще всего так поступают женщины (60%) и молодёжь 18−24 лет (79%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.

(сс) Jacek Dylag С покупками

Делают импульсивные покупки примерно раз в несколько месяцев или реже 68%, раз в месяц — 21%, каждую неделю — 7%. Ни разу не покупали товар, хорошо не подумав, 41% граждан.

В списке спонтанных покупок оказались одежда (14%), продукты (9%), бытовая техника (6%), сладости (5%) и товары для дома (5%).

Чаще всего граждане совершают импульсивные покупки, находясь в одиночестве (60%). При этом 82% считают спонтанно купленные товары полезными, 13% — бесполезными.

Опрос по телефону проведён 18 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, 61% жителей России признались, что им свойственны стихийные, незапланированные расходы.

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