Астана, 27 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Власти Казахстана проводят переговоры в том числе и с российской корпорацией «Росатом» о возможности строительства атомной электростанции (АЭС) на территории республики. Об этом 27 декабря заявил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов в интервью газете «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная электростанция

По словам Келимбетова, декарбонизация является одним из направлений развития казахской экономики.

«Это переход в новое состояние от энергетической модели, в которой у нас энергетика на угле занимает 70%. Мы принимаем различные долгосрочные обязательства: Казахстан к 2060 году должен стать углеродно-нейтральным. Мы были в Глазго, к 2030 году мы должны на 15% снизить объем выбросов углекислого газа», — сказал он.

Также глава агентства уточнил, что для того, чтобы реализовать такие планы, Казахстану нужно привлечение солнечную и ветровую энергетику, однако они не смогут заменить уголь в полной мере.

«Где-то нужен газ, и здесь мы сотрудничаем с «Газпромом», но, скорее всего, Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры, в том числе с Росатомом, мы уже ведем», — добавил Келимбетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление о сокращении численности государственных чиновников.