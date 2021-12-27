Майминский район, Алтай, 27 декабря, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Майминский район, где выявлено 10 носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Диагноз также подтвердился у жителей Чемальского (+8), Улаганского (+4), Кош-Агачского (+3) и других районов, а также города Горно-Алтайска (+2). Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в региона достигло 25 242.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 555, в том числе 507 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 22, за весь период — 23 032», — добавили в оперштабе.