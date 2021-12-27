Улан-Удэ, 27 декабря, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 75 730. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 181 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 151 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 70 064 человека, в том числе 156 за последние сутки. По состоянию на 27 декабря, в списке контактных лиц числятся 10 417 жителей.