Пенза, 27 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Пензенской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки умерли восемь человек. По состоянию на 27 декабря количество летальных исходов от COVID-19 достигло 4587 случаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Russian.news.cn Тестирование вакцины в лаборатории

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За прошедшую неделю (20 — 26 декабря) жертвами коронавирусной инфекции стали 77 человек.

Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 673 человека. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 80 384 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, совместная работа мирового сообщества над обеспечением справедливого доступа к вакцинам от коронавируса всего населения мира способна положить конец пандемии уже в 2022 году.

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