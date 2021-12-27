Ульяновская область, 27 декабря, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает снижаться количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно представленным данным, за последние сутки, 26 декабря, в регионе лабораторно выявлено 266 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на пять случаев меньше, чем было подтверждено 25 декабря.

По оперативной информации (26 декабря), в Ульяновской области прошли вакцинацию от ковида 620 713 жителей, из них привились двумя компонентами 502 159 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области активизировали выездную работу врачей для проведения вакцинации от COVID-19 на предприятиях, в центрах активного долголетия и учреждениях социальной защиты.