Благовещенск, 27 декабря, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Амурской области предприниматели предлагают поэтапно открывать детские развлекательные комнаты, закрытые с июля 2021 года из-за коронавируса. Соответствующие предложения бизнесмены аргументировали и отправили в министерство экономики Приамурья и в региональное управление Роспотребнадзора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pxhere.com Детская игровая комната

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Документ размещён на сайте уполномоченного по правам предпринимателей области. В обращении предлагается при условии коэффициента распространения коронавируса менее единицы возобновить работы детских центров с 50%-ной наполняемостью и временем игры не более двух часов. Затем, при достижении показателя угрозы COVID-19 уровня менее 0,9, заполняемость детских комнат предложено увеличить до 75%, менее 0,8 — разрешить таким организациям работать без ограничений.

Адекватность своего намерения открыть развлекательные центры предприниматели подтвердили тем, что уровень заболеваемости в регионе низкий — менее 7 тысяч человек на 100 тысяч населения — и снижается в течении двух последних недель.

«Предприниматели подготовили документ, полностью соответствующий задаче, которая была поставлена губернатором. Уверен, министерство и надзорное ведомство смогут своевременно доложить губернатору о выполнении поставленной задачи», — прокомментировал документ бизнес-омбудсмен региона Борис Белобородов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске к обычному режиму работы вернётся больница восстановительного лечения, в которой были созданы 60 мест для коронавирусных пациентов. В регионе продолжат функционировать 1850 коек для больных COVID-19.