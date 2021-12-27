Красноярск, 27 декабря, 2021, 06:32 — ИА Регнум. Режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий) продолжает действовать в Красноярске.

Gornovosti.ru Смог в городе

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Он был объявлен в субботу 25 декабря и, согласно прогнозу Среднесибирского УГМС, будет действовать до 19 часов (местное время) 27 декабря.

Напомним, в этот период в столице Красноярского края ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого режим «чёрного неба» действовал в Красноярске с 19 часов 14 декабря до 07 часов 16 декабря.