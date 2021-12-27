Чанчунь, Китай, 27 декабря, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Новая высокоскоростная железнодорожная линия, идущая к подножию гор Чанбайшань в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, была запущена 24 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

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В 7:35 по местному времени скоростной поезд под номером G9127 отправился с железнодорожного вокзала Чанчунь в столице провинции городе Чанчуне на станцию Чанбайшань, что ознаменовало начало официальной эксплуатации железнодорожной линии. Самый быстрый поезд доставляет пассажиров всего за два часа 18 минут из Чанчуня до недавно построенной станции Чанбайшань.

Железная дорога с расчетной скоростью движения поездов 250 км/час сократит время в пути между Пекином и горами Чанбайшань до восьми часов.

Горный курорт Чанбайшань, расположенный на юго-востоке Цзилиня, славится потрясающим кратерным озером Тяньчи, первобытными лесами и несколькими известными лыжными полями. В прошлом году курорт принял более 700 000 туристов. Новая высокоскоростная железнодорожная линия привлечет еще больше туристов, и, как ожидается ожидается, что ежегодно ее будет посещать 10 миллионов человек.