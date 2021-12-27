Чанша, Китай, 27 декабря, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Несколько городов в провинции Хунань центрального Китая приказали школам приостановить занятия из-за снежной бури, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Метель

Провинциальная метеостанция выпустила оранжевое предупреждение о низких температурах и ледяном дожде и снеге в 16:00 по местному времени 26 декабря и желтое предупреждение о метелях в 6:00 того же дня. Первый снег этой зимы выпал во многих районах провинции с вечера 25 декабря. По состоянию на 14:00 следующих суьлк в 17 округах, городах или районах глубина выпавшего снега превысила 10 см.

Чтобы обеспечить безопасность учителей и учащихся, города Лоуди, Хуайхуа и Шаоян, а также Сянси-Туцзя-Мяосскитй автономный округ выпустили циркуляр о приостановке работы школ.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за которой следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания степени угрозы.