Оренбург, 27 декабря, 2021, 06:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области возобновлено движение транспорта по трассе М-5 на участке между населёнными пунктами Новосергиевка и Черноречье. Об этом сообщает областное управление МЧС,

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Движение для всех видов транспортных средств было снова открыто с 6:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбуржье закрыли несколько участков трасс. Причиной стали метель и снегопады.