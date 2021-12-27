Владивосток, 27 декабря, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В последнюю неделю года погода в Приморье будет разной — край будет находиться под влиянием гребня антициклона. Существенных осадков не ожидается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

Pixabay.com Мороз

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27−28 декабря будет сохраняться холодная, морозная погода. В горных районах ночью −34… −40 °С, днём — чуть теплее. Различия будут лишь в температурном режиме.

В понедельник, 27 декабря, день будет холодный, −10… −23 °С.

В среду, 29 декабря, синоптическая ситуация начнет меняться. Атмосферное давление над Приморьем станет падать. С запада подойдут фронтальные разделы. В разных районах пройдет небольшой снег. С фронтами придет еще более теплая воздушная масса. Потепление продолжится. В ночные часы морозы немного ослабеют. Днем тепло, −4… −12 °С, лишь на севере края −13… −16 °С.

В четверг, 30 декабря, фронтальные разделы покинут Приморье. Осадки прекратятся. Начнется рост атмосферного давления. Вторгнется холодная воздушная масса. Потепление закончится, и зима вновь напомнит о себе. Ночь морозная. День также холодный.

31 декабря гребень антициклона начнет усиливаться. Морозы окрепнут, −25… −32°С, в горных районах −33… −40 °С, на побережье −18… −24 °С. Днем также сохранится морозная погода, −12… −25 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском 27 декабря из-за сильного снега и порывистого ветра власти приняли решение отменить занятия первой и второй смены в школах, а также в учреждениях дополнительного образования.