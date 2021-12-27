Якутск, 27 декабря, 2021, 04:49 — ИА Регнум. В Якутске состоялась ёлка главы республики. Из-за угрозы распространения COVID-19 на ней присутствовали 200 детей вместо 700, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе правительства Якутии. Остальным школьникам, добившимся успехов в учёбе, было предложено посмотреть трансляцию мероприятия.

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Право на посещения ёлки и на получение 25 тыс. рублей единовременной стипендии получили отличники учёбы, победители олимпиад, международных конкурсов, научно-практических конференций, а также чемпионы в спорте.

«Мы всегда в Якутии гордимся своими детьми — школьниками. В этом году из 20 лучших школ Дальнего Востока, чьи выпускники поступили в федеральные вузы — 9 школ республики. Это замечательное достижение», — отметил глава республики Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по сравнению с прошлым годом в разы увеличилось количество новых центров «Точка роста». Всего их открыто в 2021 году 111, в 2020 — 42. Центры дают возможность школьникам глубже изучать информатику, технологию и основы безопасности жизнедеятельности.