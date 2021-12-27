Село Бясь-Кюёль, Якутия, 27 декабря, 2021, 04:30 — ИА Регнум. В село Бясь-Кюёль Горного района Якутии, где за счёт государства были построены новые дома на месте уничтоженных лесным пожаром, отправили строителей. Они проконопатили полы, которые покрылись инеем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства республики.

Ремонт

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Для того, чтобы утеплить полы, их пришлось полностью разбирать. Теперь места продувания устранены, заверили в минстрое.

«После проведенных работ в домах зафиксирована комфортная температура 21 градус тепла», — подчеркнули в ведомстве.

Жителям Бясь-Кюёля, которые живут в построенных для них государствам домах, рекомендовали сразу обращаться к подрядчикам при обнаружении недочётов в новом жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, один из жителей села разместил в соцсетях видео, в котором показал покрытые инеем полы и лежащие на них замороженные тряпки. Селяне, живущие в новых домах, также жалуются на холод в прихожих: на обуви не тает снег. В одном из домов перемёрзли трубы водопровода.