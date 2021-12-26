Москва, 27 декабря, 2021, 02:57 — ИА Регнум. «Жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен Гидрометцентром РФ в Москве. Информацию об этом 26 декабря можно узнать на сайте ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гололедица на дорогах

«Жёлтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. Он будет действовать в Москве и Московской области до 12:00 мск 28 декабря.

В Москве 27 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер будет дуть преимущественно западный и юго-западный, силой до 6−11 м/сек днём. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ожидается днём −10…−8 градусов, ночью чуть холоднее, −13…−11 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об усилении ветра и метели в Москве.