Москва, 27 декабря, 2021, 02:39 — ИА Регнум. Данные по всем переводам между физическими лицами начнёт запрашивать с 2022 года у кредитных организаций Центробанк. Об этом 26 декабря сообщает РБК.

Link-tec.ru Центробанк РФ

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами. Будет запрашиваться информация обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), включая личные данные получателей и отправителей денежных средств.

Запрашивать информацию по p2p-переводам Центробанк начнёт с января 2022 года. Целью мониторинга будет оптимизация представления данных банками и получения информации о платежных услугах. Представитель Центробанка отметил, что полученные данные будут использоваться для анализа рынка России по стране и в территориальном разрезе.

В отчёт будут включены все входящие и исходящие переводы денежных средств между физлицами, в том числе переводы между электронными кошельками, с электронного кошелька на карту и обратно, переводы через систему быстрых платежей и платежи со счёта абонента сотовой связи на карту и обратно, переводы через системы Western Union, CONTACT и другие.

p2p-операциями не являются перечисление денежных средств на депозитные счета и счета для погашения кредитов, переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЦБ РФ предложил ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тыс. рублей.