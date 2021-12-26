Минск, 26 декабря, 2021, 23:36 — ИА Регнум. «Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2022 г. № 748 утвержден перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2022 году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета», — сообщил 24 декабря белорусский Национальный правовой интернет-портал.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Белоруссии

Финансирование («поддержка») будет выделено главному пропагандистскому рупору администрации президента Белоруссии «СБ. Беларусь сегодня» (переименованная газета «Советская Белоруссия»), а также таким изданиям, как «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс» («Белорусский исторический журнал»), «Бярозка» («Берёзка»), «Звязда» («Звезда») и другим государственным СМИ.

«Всего в перечень включено 21 издание», — сказано в официальном комментарии.

Напомним, никаких общественных слушаний по выделению средств налогоплательщиков на государственные СМИ не проводилось. Белоруссия является аутсайдером в мировых рейтингах свободы слова и одним из лидеров по опасности работы журналистов. В белорусских тюрьмах и лагерях содержится несколько сот журналистов и блогеров, многие из них признаны узниками совести и политзаключёнными.

Министерство информации Белоруссии совместно со спецслужбами заблокировало доступ белорусских читателей к сайту ИА REGNUM. МИД Белоруссии отказывает корреспондентам российских СМИ в обязательной аккредитации, деятельность без которой объявлена незаконной и наказуемой.

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