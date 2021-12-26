Москва, , 23:24 — REGNUM Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok стал самым популярным сайтом в мире за 2021-й год. По количеству посетителей сервис обошел таких гигантов как Google, YouTube и Netflix. Об этом свидетельствуют данные компании CloudFlare.

TikTok

В пятерку, помимо Google и Facebook, попали официальные сайты Microsoft и Apple. Также в топ-10 сайтов уходящего года по популярности вошли Amazon, Netflix, YouTube, Twitter и WhatsApp.

Ранее сообщалось, что создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров стал самым разбогатевшим в 2021-м году россиянином по версии авторитетного издания Forbes.